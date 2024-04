“La meva vida és ensenyar i fer de mestre”

34 anys, i nascut a Anglaterra. Internacional absolut amb el seu país, va arribar al 2022 a Andorra per fer de professor, i és un dels integrants de l’Andorra HC, que va líder de la Segona Catalana i que encara el tram final de lliga per pujar a Primera.

Estan fent un gran curs. Sí, estem molt contents de com està anant. Anem partit a partit, i ara estem enfocats en els set partits que ens queden, que hem de tractar-los com si fossin set finals. Quines estan sent les claus? És una lliga llarga, i ser consistents és molt important. Tenim molt talent i jugadors també amb molta experiència a lligues d’Espanya i Portugal, i també internacional amb la selecció d’Andorra, i cada jugador hi aporta alguna cosa diferent. Van canviar fa poc d’entrenador. Ha influït? Tenim una identitat, i l’entrenador ens ajuda a desenvolupar encara més el nostre estil de joc amb