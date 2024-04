“Es parla dels valors de l'esport, però no s'acaben d'aplicar”

És experta en educació emocional i ha escrit el llibre ‘Nervis a la graderia’ , una guia didàctica de com potenciar un ambient positiu a les grades de les competicions esportives . Avui el presenta a la biblioteca d’Encamp.

Com sorgeix el llibre? Tinc dos fills molt esportistes. Em vaig passar moltes hores a la graderia i vaig veure que es repetia la violència i l’agressivitat que tenien pares vers l’entrenador, l’àrbitre o els jugadors. Vaig pensar en un llibre que ajudés els pares i els tècnics a viure-ho d’una manera diferent, amb més pau i tranquil·litat. En què s’ha convertit l’esport infantil? Malauradament, una cosa de lleure i oci s’ha convertit a fer diners. Les expectatives que tenen els pares i mares és que els fills facin el que ells no han fet i que els treguin de la misèria. Per

#1 Esport i futbol no mateix

(06/04/24 08:03)