“En disseny gràfic, tot s'hi val, i no hauria de ser així”

Es va formar a l’escola superior de disseny ESDI. Fa 18 anys que treballa pel seu compte i va arribar fa 13 anys al Principat. Només aterrar va crear el seu estudi de disseny gràfic, Klapp. Li agrada el disseny atemporal i té clients de fa molts anys.

Per què va estudiar disseny? Hi havia estudis de disseny industrial i me’n vaig estar informant, i em van cridar bastant l’atenció. És una carrera en què es toquen molts pals i és molt transversal. Com va començar el seu amor per la identitat corporativa? A mesura que vaig anar exercint la professió. Quan vas pel teu compte i et poses a treballar, els projectes que surten són menors. I a mesura que vas creixent i vas agafant projectes més grans, aquests impliquen tocar més pals. La identitat de marca, els valors que transmet, com s’aplica en un comerç, etcètera. És un món