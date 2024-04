“El que m'agrada de la dansa és tenir noves sensacions”

Té 34 anys, però va ser amb 17, arran d’unes estades a París i Barcelona, que va decidir que volia estudiar dansa. Es dedica a fer els seus projectes i alhora treballa per a companyies com Ex Nihilo, companyia de Marsella, o Cielo rasO, de Sant Sebastià.