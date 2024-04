Actualitzada 03/04/2024 a les 12:02

En la pròxima edició del Vide Dressing oferirà als visitants fer-los un test ràpid de color. Fins avui no n’havia sentit mai a parlar.

És un mètode per saber quin color o colors t’afavoreixen i et fan lluir. Consisteix a observar el color dels cabells, la pigmentació de l’iris i la tonalitat de la pell. Aquesta harmonia cromàtica interactua amb els colors de la roba i els complements.

On podran fer aquest test els visitants?

Seré en una parada, però encara no m’han assignat el lloc. En qualsevol cas, tothom qui ho vulgui podrà venir i fer-se’l, abans o després de fer la compra.

Què va propiciar aquesta col·laboració amb el Vide Dressing?

Ja fa temps que hi donava voltes. Vaig pensar que agradaria i que podria aportar valor afegit a l’esdeveniment, i el comú de la Massana hi ha cregut.

Quin lloc ocupa el color en l’estudi de la imatge personal? N’és l’element més important?

És una part important de la imatge personal, però cal tenir en compte altres elements, com ara la figura i l’expressió verbal i corporal, i com interactuen entre ells. La clau és el conjunt, però també és cert que un color, per exemple, pot apagar-te o, al contrari, fer-te lluir.

Quin és el perfil dels clients que es posen en contacte amb vostè?

Hi ha perfils molt diversos. Les circumstàncies i necessitats de cadascú són diferents. Em truquen homes separats perquè no saben com vestir. No n’havien après perquè l’exdona sempre els havia comprat la roba. També venen a veure’m clients que fa molts anys que havien desatès la seva aparença i volen recuperar una imatge personal adequada al seu estil. Un altre perfil de client que es posa en contacte amb mi és una persona que ha assolit un ascens a la feina i té dubtes sobre com ha d’adequar la imatge al càrrec. L’assessoria d’imatge va més enllà de la bellesa.

Què vol dir?

No es tracta només de ser més atractius. L’assessoria d’imatge no es queda aquí. La nostra imatge comunica moltes coses. Ens presentem al món i als altres amb la imatge que projectem. És per això que el desenvolupament de la imatge personal és un procés d’autoconeixement.

Com pot ajudar la seva feina a promoure la sostenibilitat en la moda?

Si et saps triar bé la roba perquè coneixes el teu estil, compraràs menys. Perquè tot el que compris t’ho posaràs. L’assessoria d’imatge també pot ajudar a promoure hàbits de consum més sostenibles.