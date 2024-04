Actualitzada 02/04/2024 a les 12:00

D’on li ve l’afició als jocs de taula?

De tant en tant, quan baixava a Barcelona a veure un amic i aprofitàvem per anar a botigues de jocs i vaig adonar-me que hi havia jocs de molts estils i bastant més interessants que el Monopoly. Llavors vaig començar a jugar al Catan, que és el que tothom aconsella, i a partir d’aquí he trobat jocs que m’agraden i no he parat d’investigar.

Els que més li agraden són els d’estratègia. Per què?

M’agrada aprendre a jugar i que es noti a l’hora de guanyar o portar millor la partida. Als de sort no es pot veure, ja que si tens males tirades o surten males cartes no guanyes.

Quines connexions personals s’estableixen en un joc?

Doncs aprofites per estar amb la família i els amics i, aquell moment en què estàs jugant, mantens i unifiques les relacions personals amb els que estimes.

Creu que s’està perdent aquesta tradició?

Sí, abans tothom coneixia un munt de jocs de cartes i actualment no és així. Fa anys sempre es quedava per jugar a jocs de taula amb els pares o els avis i avui en dia ja no es fa res de tot això. La gent a casa mira la televisió i Netflix. Hi ha moltes coses que s’estan perdent per la irrupció de la tecnologia.

Quin consell donaria a la gent perquè reprengui el costum?

Trobar jocs comuns que agradin a la gran majoria del grup. També, establir un dia a la setmana o al mes per jugar i relacionar-se. Això per començar, i després, si el grup vol, fer-ho més sovint, d’aquesta manera es pot anar reprenent la tradició.

Quins jocs existeixen al mercat?

Hi ha de tot, per jugar amb família, sol i amb duet. I de totes les tipologies possibles: competitius, d’agilitat mental, de construcció, d’altres per muntar, interactius, d’estratègia, etc.

Quins són els que més es venen?

Actualment, els que són fàcils d’aprendre i els que tenen una durada d’entre 10 i 15 minuts per partida. Com per exemple el Virus, Time’s Up i Código Secreto. Avui en dia sembla que tenim pressa per tot, i hi ha gent que no té paciència per fer partides llargues amb jocs que són més interessants.

Algun que recomani?

Las Ruinas Perdidas de Arnak, està molt bé perquè és fàcil i dinàmic; un per poder jugar sol i fins a quatre participants i més de pensar que es diu Revive, i un altre de més competitiu que s’anomena Root.