“L'objectiu de les actuacions és compartir literatura”

Escenògraf en diferents teatres, actua a nombroses sales d’espectacles de França. Llegeix els grans autors en la llengua original. Dijous presenta Chacun sa vérité a la Sala Sergi Mas de Sant Julià de Lòria.

Que fan Les Livreurs? Un intèrpret llegeix una obra de teatre d’autors coneguts com Victor Hugo o Molière, entre d’altres. Ho fa en una hora i té la seva veu com a únic aliat. Actualment viu d’aquest vessant artístic? Els nostres esdeveniments ara tenen més èxit. La interpretació del so està experimentant un nou auge: sigui per als professors, com una manera d’accedir a la literatura; sigui per als autors, com una eina de transmissió, o per als espectadors, com una nova forma d’entreteniment. Quina peça presentarà aquesta setmana? Chacun sa vérité, de Pirandello, un conte filosòfic semblant a una comèdia italiana que qüestiona el