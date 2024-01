“És un projecte de cocreació en què tots aporten les seves idees”

Ha treballat durant anys amb nens i això li ha fet tenir inquietud pel teatre. Actualment és dinamitzadora juvenil del Punt Jove de la Massana. The Teen Project va estrenar ahir l’obra Avui no i aquesta tarda tornen a fer la representació al Teatre de les Fontetes.

Quin és el tema principal de l’obra? El temps i com ens afecta a cadascun de manera individual. Una mateixa persona pot percebre el temps de diferents maneres al llarg de la vida, i per plasmar aquestes idees hem personificat el temps en un actor. Quins valors heu treballat a través del teatre? Sobretot la constància, un tema complicat de gestionar quan els actors són joves. És un projecte de cocreació en el qual tots aporten les seves idees; al final les persones que hi estan implicades expressen a través de les arts escèniques els valors que ells volen. A quina reflexió vol que