“He après a renunciar davant de certs escenaris”

El fet de néixer envoltada de neu i muntanyes l’ha fet créixer en l’esport. Després de conquerir molts cims, entre els quals el K2, l’Aconcagua i el Denali, presenta el documental Exit 8848 Muntanya, inspirat en les seves últimes expedicions.

Què podrem veure al documental? Doncs justament la meva expedició a l’Everest el 2023. El meu objectiu era assolir el cim sense oxigen i no hi vaig arribar. Llavors em faig la pregunta de si ha estat un èxit o un fracàs, i vaig a visitar companys, amics i referents perquè em donin la seva opinió i poder fer un balanç de tot plegat. Quina és la lliçó que ha tret de la muntanya? En pots treure moltes, però jo crec que he après a compartir i jugar en equip. Al final, la muntanya m’ha donat humilitat i he après a abaixar el