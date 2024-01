“És una sèrie molt sensible, que no va de bons i dolents”

Artista andorrana que va fer el salt a la televisió espanyola amb sèries com Vis a vis o El Internado: Las Cumbres. Ahir va estrenar a TV3 Jo mai mai, el seu nou projecte. Des de l’equip han confiat en la seva faceta artística durant tot el procés de creació de la sèrie.

Què és el que més sorprendrà de la sèrie? El muntatge, realment pots entrar en aquest univers que creem, en aquesta casa de colònies, i et transporta. I del seu personatge? La Mai és una noia molt caòtica que intenta fer les coses bé, però no sempre li surt així, ja que no té les eines per fer les coses bé. Va a la seva i les coses es van donant mentre sobreviu. És un impàs entra l’edat adolescent i adulta. Durant les colònies tindrà un viatge de creixement personal. Quina és la trama? Uns joves marxen a una casa de colònies durant l’estiu. La