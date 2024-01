“La IA provocarà una destrossa en el món laboral”

És director i fundador de l’agència SisèGrau. Avui al matí (9.30 h) ofereix una formació en línia sobre l’ús de ChatGPT per generar continguts de xarxes socials i pàgines web. L’organitza la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis.

Quines aplicacions té ChatGPT en l’àmbit empresarial? De tot tipus, des de la creació de posts per a un blog fins a un article, passant per tuits o publicacions d’Instagram. Les corporacions són conscients del seu potencial? Els coneixements al respecte encara són força superficials, però crec que les empreses tenen cada cop més assumit que ChatGPT els pot ajudar a agilitzar la creació de continguts. Quina és la clau per utilitzar aquesta tecnologia? En la formació ens centrarem en els prompts, que són les instruccions que donem a la intel·ligència artificial perquè generi allò que volem crear. La qualitat del resultat dependrà de la precisió