“Jugar també a futbol sala m'ajuda a desconnectar”

Per si no tenia ja prou compromís dirigint a l’equip colomenc i conciliant la vida familiar amb l’estrès professional, l’exfutbolista de l’FC Andorra s’ha incorporat fa unes setmanes, engrescat per Javier Saviola, a les files de l’intractable conjunt encampadà de futbol sala.