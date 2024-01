“Dibuixar m'aporta felicitat i a vegades també frustració”

Viu a Madrid i és una pintora multidisciplinària i autodidacta. S’expressa en acrílic, aquarel·la i oli i actualment té una col·lecció exposada a l’Art al Set Galeria fins al 28 de febrer. Les seves obres revelen la seva passió per l’esport.

Quan va començar a pintar? No tinc estudis acadèmics de pintura, ja que mai em vaig plantejar estudiar belles arts per circumstàncies personals, però tota la vida he dibuixat i he estat rodejada de pinzells i llapis. Profesionalment vaig iniciar-me el 2016, quan un galerista va veure els meus dibuixos i va voler exposar les meves obres. Llavors a què es dedicava, abans de pintar? He estat lligada al món de l’esport en les federacions de gel i d’esquí. Què li aporta dibuixar? Moltíssima felicitat i a vegades frustració, ja que no sempre em surt el que vull fer. De totes maneres, el fet de