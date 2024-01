“Vull fer veure a les dones que no tenen límits”

Està contenta d’aportar el seu granet de sorra posant en relleu la importància de trencar amb els rols i estereotips de gènere amb el seu llibre ‘Benvinguda a la realitat’, que va presentar ahir a la tarda a la biblioteca d’Escaldes-Engordany.

Per què va decidir escriure ‘Benvinguda a la realitat’? En la meva trajectòria he anat coneixent moltes històries i dones emprenedores, i tots aquests relats els he anat guardant per a mi, però no els he oblidat. També perquè crec que a Andorra no s’havia fet un llibre d’aquest estil, en què es parlés de tots els tabús que vivim les dones, i volia fer el relat en un to més reivindicatiu. Creu que el llibre el llegiran més dones que homes? Sí, perquè tracta dels obstacles que pateixen les dones en la nostra societat actual. Soc plenament conscient que aquestes històries estan