“Amb la nacionalitat puc votar i decidir cap on va el país”

Va néixer a Andorra i als set anys va marxar a Almeria per una malaltia de la seva mare. Va tornar al Principat el 1997 per les males condicions laborals que tenia a Andalusia i el 2022, després de 25 anys, va decidir tramitar la nacionalitat.

Com és que no tenia passaport andorrà si va néixer a Andorra? Quan vaig néixer, els meus pares, que eren tots dos espanyols, em van fer la partida de baptisme, ja que el registre civil no existia, tot estava regit per l’església. A Almeria no servia la partida de baptisme, llavors va estar molt temps sense documentació. Exacte, fins que va néixer el meu fill a Espanya i, estant casada per l’església amb un home que també era espanyol, em van fer la documentació espanyola d’estrangera. La vaig tenir durant deu anys, fins que em va caducar i me la van renovar. El 1997

#1 HD

(17/01/24 07:16)