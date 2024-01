“Estem molt condicionats pel nostre subconscient”

Sempre li ha interessat el desenvolupament personal. És instructor de meditació i relaxació, mestre de reiki i terapeuta especialitzat en hipnoteràpia. Avui imparteix el taller Hipnosi per deixar de fumar, a l’Speakers’ Corner de l’Hotel Roc Blanc.

En què consisteix la hipnosi? La gent en té una idea equivocada pels xous televisius. Amb la que treballo, no es perd mai la consciència i es recorda tot. Consisteix en una relaxació profunda progressiva en què la persona ha de deixar-se guiar per arribar a un estat d’autohipnosi. Permet deixar de fumar? Perfectament. La hipnosi és un mitjà per arribar al nostre subconscient i, quan experimentes aquest estat d’autohipnosi, el meu treball és posar-hi una sèrie de llavors perquè un pugui deixar de fumar. Llavors? Són frases directes al subconscient. En un moment determinat, es demana que repeteixin aquesta sèrie de frases positives afirmant