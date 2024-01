“El nivell d'escacs a Andorra és el més alt que hem tingut mai”

Amb el títol de gran mestre (GM) des del 2004, De la Riva és professor d’escacs a les escoles d’Andorra i director tècnic de la Federació d’Escacs Valls d’Andorra (FEVA), a banda de seguir competint en tornejos.

En quin estat es troben els escacs a Andorra? És el nivell més alt que hem tingut mai. Tenim Lance Henderson, el GM espanyol més jove de la història, residint al país, que va debutar amb nosaltres a les Olimpíades de l’Índia i vam quedar top 50 del món. També vam ser campions dels petits estats i tenim joves jugadors amb molta projecció, com el Cerni Ribera, que ha tret el títol de mestre FIDE amb 16 anys. Quan va arribar, com era? Llavors l’equip estava format per diversos mestres FIDE, però en l’àmbit olímpic no vam obtenir tan bons resultats. Des del