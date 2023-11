“Al BOPA costa molt destriar els textos actuals dels antics”

Aquest portal jurídic ultima una nova pàgina on es publicaran els textos refosos i actualitzats de tota la legislació andorrana. La iniciativa és fruit d’un conveni entre el Consell General, el Govern i la societat A Un Clic, propietària del web.

En què consisteix aquest projecte? Es tracta d’elaborar una web similar a la ja existent LesLleis.com, però en un format més senzill i adreçada al públic en general. Per tant, serà més accessible? Sí, mentre que LesLleis és de pagament i està enfocada principalment a un ús professional per part d’advocats, juristes, comptables, etc., aquest nou portal serà gratuït, estarà a l’abast de tothom i serà més fàcil trobar-hi la legislació actualitzada. Uns textos que acostumen a patir moltes modificacions. La legislació es modifica contínuament, és cert, i a més el BOPA ha de publicar-ho tot. Al contrari del que es pot pensar, tenir tanta