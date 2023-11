“He creat dos 'cubes', cada un treballa un objectiu logopèdic”

Té un màster en psicopedagogia i un altre en neuropsicopedagogia. A més, té 20 anys d’experiència en el sector privat i és logopeda en l’àmbit escolar a la Fundació Privada de Meritxell. Inquieta, creativa, treballadora i sobretot empàtica.

Per què va decidir muntar aquesta empresa? A França hi ha molt material de logopèdia i a Espanya res, per això em vaig animar a crear material logopèdic específic. Quins materials ha desenvolupat? Actualment tinc dos jocs, cada cube treballa un objectiu logopèdic específic. L’S/Cube serveix per ajudar els nens a generalitzar l’articulació correcta del fonema /s/ d’una manera divertida i efectiva. I el fonocube està dedicat a potenciar la consciència fonològica sil·làbica i fonèmica d’una manera manipulativa i efectiva. Són innovadors? Sí, molt, a Espanya no existeix res semblant i a França tenen material, però no tan específic com aquest. Hi ha tants