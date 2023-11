“La literatura catalana està en plena forma”

19:00h l’autora presenta Massa deutes amb les flors a la Trenca. Ha col·laborat amb diversos mitjans de comunicació i publicacions periòdiques com ara l’Avui, el Diari de Girona o RAC1. A més va dirigir la veterana editorial La Galera.

Per què ha trigat 10 anys a tornar a escriure una novel·la? Perquè tenia la idea i volia viure-la a poc a poc, però a causa de les empreses que dirigia i el temps que passava amb la meva família, no tenia el temps per fer-ho com volia. De què tracta ‘Massa deutes amb les flors’? És una dona, la solitària, que decideix abandonar la seva vida a la ciutat i anar al poble de pedra perquè sap des de fa temps que allà hi ha una història. S’hi instal·la i a partir de l’observació i les converses amb la família explica la