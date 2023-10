“Els mags van omplir de vida el centre històric”

Ideòloga de la iniciativa Màgic Històric. Emprenedora i amant de la bona taula. Ha obert molts negocis relacionats amb la gastronomia gràcies als bons contactes que té en el món de la cuina a Extremadura, la seva regió natal.

Com va sorgir la iniciativa? Miquel Canturri, cònsol menor d’Andorra la Vella, em va demanar de crear una activitat diferent que no estigués relacionada amb la música i que englobés tots els públics. Des de la junta vam pensar en una acció en la qual tothom tingués cabuda. Per què va triar la màgia com a temàtica? Se’m va acudir pensant en el públic infantil, una fórmula amb elements artístics que no tingués la música com a element principal per poder canviar una mica i fer una proposta diferent. Quines activitats va desenvolupar? Per als nens va haver-hi tallers infantils, pintacares i un pla de