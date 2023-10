“A l'os cal educar-lo, però sense matar-lo”

Exdirectora de l’Escola de Pastors de Catalunya. També ha codirigit el documental El no a l’os (2021), sobre la reintroducció de l’os al Pirineu, i ha escrit Ruralisme: la lluita per una vida millor, una invitació a replantejar-nos el nostre estil de vida.

Què és el ruralisme? És una actitud de vida. El ruralisme parla de renaturalitzar-nos i tenir més contacte amb la terra i els cicles naturals. També de reforçar la vida comunitària. Tenim una actitud individual i per desgràcia ja no necessitem el veí o la veïna. Creu que això ens pot salvar del col·lapse? És un dels camins, però potser no és la solució. El ruralisme ens fa mirar d’on venim i tenir discursos més enfocats. També pot ajudar a generar una sobirania en termes energètics. El sistema actual s’està menjant ell mateix, però no podem comprendre que una part del món tingui