“Soc un romàntic dels cotxes clàssics, els estimo”

És membre de l’Associació de Vehicles Antics des de fa 20 anys i un apassionat del motor clàssic des de ben petit. En fa dotze que n’és el president i té tota una col·lecció de cotxes dels anys 50 i 60 exposats el cap de setmana a la Fira d’Andorra la Vella.

Vint anys a l’associació. Què l’ha motivat? Tinc una passió pel vehicle clàssic. Em va néixer des de ben petit i sempre he tingut un sentiment per la conservació d’aquests objectes. Em fa recordar a la meva època, als anys 50. Què és el que més l’atrau d’aquests cotxes? Des de la forma fins a l’estètica. El soroll del motor, sobretot. Són molt diferents dels d’avui en dia. En què difereixen? Abans reconeixies un cotxe únicament pel soroll del motor. Els d’ara són pràcticament tots igual. No tenen una identitat. Abans eren art. Pot definir “art”? Són obres d’art. Són peces museístiques amb rodes. El moviment n’és