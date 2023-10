“El Túnel del terror té un públic fidel”

És una de les persones que fan possible el Túnel del terror, una activitat amb cada vegada més èxit que el comú de la Massana organitza des del 2019 (amb la interrupció del 2020). Aquest any tindrà lloc el 30 i el 31 d’octubre, de nou a la mitjanit.

Aquest any torna el Túnel del terror a la Massana per Tots Sants. Dilluns i dimarts 30 i 31 d’octubre, de nou a dotze de la nit. Hi entrarà un grup d’un màxim de sis persones cada quart d’hora. La localització és secreta i només la revelem als que han reservat l’entrada al telèfon 602 450. Qui hi pot participar? L’activitat, com ens agrada dir, està oberta als joves d’entre 12 i 99 anys. És apta per a totes les edats. Volem que tothom que hi vingui passi un moment terroríficament divertit. Quants voluntaris fan possible el Túnel del terror? Són un total de