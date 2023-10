Actualitzada 27/10/2023 a les 12:08

Quants anys fa que es va formar l’associació i com?

El Grup de Folklore Casa de Portugal es va fundar l’1 de maig del 1996. Es va formar dintre de l’Associació de Residents Portuguesos a Andorra, un grup d’amics que van sentir la necessitat de tenir un grup de folklore portuguès que va ser el primer que es va crear al país.

Com està decorat l’estand de la Fira aquest any?

Aquesta vegada hem decorat l’estand amb la rajola típica que reflecteix la cultura popular de Portugal. A les rajoles hem col·locat fotografies de la integració del vestit tradicional portuguès en l’espai arquitectònic del Principat.

Quins productes oferiran?

Tindrem bunyols de bacallà, les empanadilles de carn i marisc, el vi verd del nord de Portugal i pedrers. També poden adquirir els embotits típics portuguesos i la pastisseria, com el famós pastís de Belen.

La gent del país s’interessa per la seva cultura?

Durant l’any tenim quatre esdeveniments, els cants de les janeiras, el festival commemoratiu de l’aniversari, el mercat tradicional O Feirão i la Fira d’Andorra la Vella. En aquests esdeveniments la cultura popular és molt ben rebuda per la societat andorrana, ens busquen sobretot per degustar els productes a base de bacallà.

La cultura està ben integrada al país?

Hem d’assumir la cultura del país on estem i no hem de perdre la cultura d’on venim. La barreja de cultures és la que fa la riquesa del país.

Faran alguna actuació?

Sí, tenim previst ballar a l’escenari de la Fira d’associacions, situat a la zona exterior, a les 18.50 hores de dissabte. Presentarem els balls típics de la regió de Viana do Castelo, amb els vestits tradicionals, la música i els cants en directe, i d’aquesta manera enriquirem la nostra cultura. L’espectacle tindrà una durada de 20 minuts.

Quines novetats presenten?

Aquest any ens han concedit una cantonada del nostre estand i això ens permet tenir dos fronts oberts perquè la gent pugui visualitzar i degustar amb més espai els productes que oferim.

Esperen rebre molt èxit de participació?

Sí, com cada any la gent s’acomoda al voltant de l’estand per degustar els productes, parlar i, fins i tot, cantar.

Com va anar l’edició passada?

Va ser genial. Vam decorar l’estand amb les parets negres tot destacant peces d’or gegants en tres dimensions. L’or té molt simbolisme als vestits tradicionals dels balls que es fan al nord de Portugal.