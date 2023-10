“Andorrita va néixer de la necessitat de trobar un entorn”

Fa tres anys que viu a Andorra i es va animar a crear un punt de trobada per a residents que desitgen conèixer gent i crear lligams. Assegura que tot va néixer d’una necessitat personal i que el resultat no l’ha pogut deixar més satisfeta. L’aventura ja dura dos anys.

Què és Andorrita? Un punt de trobada per a tots els que vivim a Andorra i que té l’objectiu de connectar personalment o professionalment tots els residents que tinguin la necessitat de crear lligams. Hi havia un buit de fòrums destinats a conèixer gent. En certa manera sí. Va sorgir per una necessitat personal perquè quan vaig arribar al país volia trobar un entorn per a poder connectar, conèixer gent, i aquí estava sola amb la família. Com que no hi havia cap espai per a aquesta finalitat la vaig crear jo, i ara, l’11 de novembre, farà dos anys que va arrencar