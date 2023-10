“El nivell del futbol del país és molt alt. Me l'esperava pitjor”

20 anys. Format a la base del Màlaga i de l’Elx, aquest estiu ha arribat a l’UE Santa Coloma, on és un dels jugadors clau en el bon inici que viu el conjunt groc i negre, que és líder de la Lliga Multisegur, amb quatre triomfs en quatre duels

Déu-n’hi-do quin inici de lliga que tenen. I tant. Qualsevol equip vol començar així com ho estem fent. Però al final, no podem relaxar-nos i hi hem de posar el coll, perquè no hem fet res. Projecte nou, entrenador nou, molts jugadors nous... quina és la clau? Sobretot que som un grup unit i fort, i que també sabem què volem. Des del primer dia l’entrenador ens va marcar un objectiu, i amb ell anem a totes. Els entrena Ramon Calderé. Quina importància té en aquest inici de l’equip? Tota la importància que ha de ser. Al final és un entrenador amb experiència, ha jugat