“El que realment salva vides és la detecció precoç”

Comunicadora i mare de dos fills, un de 18 i l’altre de 22 anys. Va treballar durant 17 anys a RTVA i ara en porta 15 com a cap de comunicació de Molines Patrimonis. Es defineix com una dona extravertida i alegre, i ara lluita tenaçment contra el càncer de mama.

Com va començar tot? A final del mes de maig vaig anar a fer una revisió rutinària. Jo ja vinc d’un altre càncer de pit el 2019. Anava molt tranquil·la, no m’esperava haver de tornar a passar per això, va ser un bon xoc per a tots. Què va notar? Absolutament res, el tumor estava ben amagat. Al principi la biòpsia va confirmar que era maligne, però semblava més petit del que era en realitat. La importància de la detecció precoç. Absolutament! Per a mi en els dos casos ha estat clau. Afortunadament, cada dia la medicina avança, els tractaments són millors, i més tolerables,