“Ens agrada posar el nostre granet de sorra a la cultura”

Comença amb Raquel Lúa la seva primera gira en conjunt a Andorra, avui a les 22.00 h a La Fada Ignorant. Les joves barcelonines han trenat les seves veus, guitarres i lletres, per oferir un concert cuidat i de proximitat amb el públic.

Com va començar la seva unió en el món de la música? Ara farà uns cinc anys que vam anar a un concert d’un altre artista i aquest ens va presentar l’una a l’altra perquè ja ens coneixia per separat. I des de llavors hem compartit moltíssims concerts. Canten i toquen la guitarra, també componen les cançons? Sí, som cantautores. Lletra i música són nostres. Què volen expressar amb les composicions? Cada cançó d’autor és un món. La Raquel Lúa té un estil que s’agafa molt a les arrels, la vida més rural, les temàtiques d’avis, etc. Jo soc més quotidiana, les lletres són més