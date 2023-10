“Els governs haurien de canviar el sistema productiu”

L’autor exposarà avui a les 19.00 h a la llibreria La Trenca dos dels seus llibres, Refugiats climàtics: un gran repte del segle XXI i Bla-bla-bla. El mite del capitalisme ecològic. Resoldrà dubtes sobre les problemàtiques del canvi climàtic i el creixement sostenible.

Com influeix la crisi climàtica en les migracions? Hi influeix de manera directa perquè hi ha molta gent que ja s’està desplaçant i està marxant de les zones rurals en molts països, ja que els cultius ja no produeixen com ho feien abans, per la falta d’aigua que provoca que la terra es desertifiqui. I com influirà? En un futur hem de comptar que les migracions s’accentuaran. La temperatura no és idònia a les zones tropicals i l’escalfament global va a l’alça. El progrés tecnològic i la preocupació pel clima transformen la societat. Actualment, el que més impacte té en la població és la innovació