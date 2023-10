“Il·lustro el consum de deixalles amb una obra abstracta”

Amb vocació des de petita per l’art, ha acabat ensenyant en una escola de batxillerat com a professora d’arts plàstiques. Avança que ha presentat una peça artística per a la circular del 2024 que espera que tiri endavant.

D’on li ve la passió per l’art? Em ve ja des de molt petita, sempre he mostrat aquest interès pel dibuix, per experimentar i manipular els materials i per copiar dibuixos. Per què va decidir fer de l’art la seva professió? Que jo recordi des de molt petita sempre he tingut la vocació d’ensenyar, la part artística sempre m’ha interessat moltíssim i l’hi he d’agrair a una professora d’arts plàstiques que vaig tenir, que em va donar molt suport i em va fer veure que era una afició que podia professionalitzar. Des de casa els pares també sempre m’han donat suport. Les dues