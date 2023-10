“El massatge és com una harmonia plena de sentit”

La seva inquietud i vocació per oferir un servei integral de benestar l’ha portat a recórrer el món i aprendre les tècniques asiàtiques més valorades. Té un doctorat en teràpies alternatives i recentment ha obtingut un guardó en el Campionat Ibèric de Massatge.

Com funciona un Campionat de Massatge? Es competeix en diferents tècniques i hi ha un jurat d’experts que avalua no només els coneixements sinó el servei global que s’ofereix. És a dir, des del primer contacte amb la persona. Sí, des de la primera entrevista amb el model on has de conèixer el seu historial i patologies per saber quines tècniques pots aplicar, també l’acollida que fas: l’estètica del lloc i els productes que utilitzes, l’elecció dels moviments que utilitzaràs, i finalment l’aplicació. Com valora l’experiència? Una de les coses que més m’han agradat de participar en el campionat ha estat veure treballar companys de