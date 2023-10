“Vaig descobrir el món del vidre i me'n vaig enamorar”

L’artista del vidre catalana, llicenciada en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona (2000), serà una de les participants en les Jornades Arts del Vidre, que tindran lloc la setmana vinent a Escaldes-Engordany, els dies 21 i 22 d’octubre.

És el primer cop que participa en les Jornades Arts del Vidre? Aquest és el segon, però aquesta vegada estaré com artista exposant obra i també participant en una taula rodona com a representant de l’Associació catalana de les arts del vidre. Així donaré a conèixer quan es va crear aquesta associació i parlaré de les connexions que, sobretot després de la pandèmia, s’han creat gràcies a les noves tecnologies i a l’ús d’internet a partir de les xarxes socials. El món de les arts del vidre és cada vegada més conegut? Crec que el vidre, com tota l’artesania, ha estat un món