Té 24 anys i estudia Filologia Anglesa i Francesa a Barcelona. És una apassionada de la cultura popular i una amant del ball. És dansaire a l’Esbart Valls del Nord i actuarà avui i diumenge que ve al Festival de dansa i cultura tradicional d’Ordino.

Fa quant de temps que participa en l’esbart? Vaig començar el 2011, quan es va crear l’Esbart Valls del Nord. Era molt petita. Sempre ha sentit passió per la tradició? En aquell moment no sentia gaire el què. A través de veure-ho, vaig acabar interessant-m’hi molt. M’hi vaig enganxar i avui dia hi segueixo. Com definiria l’esbart? És la dansa del poble i per al poble. És més que ballar, és fer comunitat. És un engranatge del qual tots formem part. S’hi projecta a llarg termini? Sí. Tots els esbarts han aconseguit adaptar-se als canvis, és això el que m’ha enganxat. Quins canvis? Combinem el ball tradicional amb el