“Els joves ara tenen menys implicació que abans”

Va arribar a Andorra l’any 1988 i, des de llavors, ha ajudat al creixement de la natació al país, sent un dels tècnics més estimats i valorats al món de les piscines. Després de moltíssim treball i dedicació té previst retirar-se després dels Jocs dels Petits Estats del 2025.

Una decisió meditada. Després de tants anys de dedicació entenc que és el moment d’estar més amb la meva família. La dona ja fa cert temps que em diu que potser ja n’hi ha prou. Són 35 anys a Andorra com a entrenador. Vaig arribar des de la meva ciutat, Getxo (Bilbao), el 1988 amb l’encàrrec de muntar el primer pla escolar de la natació andorrana. Llavors només hi havia una piscina pública, la del Palau de Gel. Un tècnic molt valorat i estimat al país. He treballat sempre amb passió, voluntat i orgull i han estat molts anys. He estat director tècnic, a Canillo