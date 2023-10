“El judo és el que més m'agrada i em fa aclarir la ment”

23 anys i tota una vida practicant judo. Nascuda a Catalunya, fa tot just un mes que resideix al país i s’ha incorporat a l’estructura de la Fandjudo després d’haver-se format a l’Esport 7 de Manresa. S’acaba de proclamar campiona de Catalunya sènior.

Campiona de Catalunya. Imagino que més que satisfeta. I tant, estic molt contenta pel resultat. Venia d’un any aturada sense poder competir per temes laborals i assolir aquest resultat és una empenta de motivació per a mi. S’esperava el resultat? Tenia ganes de competir i vaig anar a guanyar, però sincerament no m’esperava el resultat. Vaig sentir-me molt còmoda, vaig anar combat a combat i vaig tenir bones sensacions. I on va estar la clau? Crec que en la confiança, i també a sortir segura i pensar a anar combat a combat i no tant en el resultat. Després d’un any aturada, impossible tornar millor. Ni que