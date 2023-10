“Andorra està donant moltes facilitats a l'emprenedoria”

Ha participat a la prestigiosa hackató que organitza anualment el Massachusetts Institute of Technology (MIT), on el seu equip va guanyar el tercer premi amb el projecte BeeMovr, que calcula la quantitat de mel que es pot produir en una zona.

Com ha estat l’experiència de participar en el HackMIT? Ha estat una hackató en què es reuneixen molts programadors en qualsevol àmbit i en 24 hores has de desenvolupar un projecte des de zero reunits en grups de quatre, i la realitat és que ha estat espectacular conèixer la gent que hi ha participat. Vam optar per fer un projecte relacionat amb la sostenibilitat, consistent en un mapa interactiu en què es pot buscar qualsevol ciutat per predir la quantitat de mel que hi pot haver en aquella zona. Com va néixer la idea d’aquest projecte? Un dels participants del meu grup