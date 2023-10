“Fotografiar és molt fàcil, el que és difícil és transmetre”

És fotògraf veterà, amant dels paisatges i un apassionat del viatge. Ha capturat vistes andorranes, espanyoles, italianes i holandeses. Demà impartirà un taller a Ordino i farà una sortida fotogràfica a Sorteny, un projecte impulsat per Andorra Sostenible.

Es dedica a la fotografia. Totalment. M’apassiona la fotografia. Jo estic especialitzat en la paisatgística. És una passió i no és fàcil, cal concentració i lògica. I cal un talent innat? La fotografia s’aprèn i la fa cadascú a la seva manera. És veritat que hi ha certes bases, uns coneixements mínims. L’únic que cal és interès per descobrir-ho. Unes bases. Com ara quines? Fotografiar és molt fàcil. Tothom té un mòbil i captura imatges. El que és difícil és transmetre. Cal saber sobre composició, enquadrament. Creu que hi ha una intenció darrere de cada fotografia? Sempre, sí. I és aquí la part interessant, però cal aprendre