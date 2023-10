“Hem pogut elaborar una proposta molt atractiva”

Divendres apuja el teló de la segona edició del Festac, el festival de teatre al carrer que acull Sant Julià de Lòria durant tres dies i amb 18 propostes diferents, 11 de familiars, cinc per a tots els públics i dues per a adults. Un bon motiu per gaudir d’una mostra artística diferent.