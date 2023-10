“En el patinatge l'aspecte psicològic és molt important”

17 anys. La setmana passada va classificar-se en cinquena posició en categoria júnior al Mundial de patinatge artístic sobre rodes celebrat a Colòmbia, i també va estar a punt d’aconseguir la medalla a l’Europeu, on va finalitzar acabar en quart lloc.

Cinquena posició al Mundial. Quina valoració en fa?

Tenia l’objectiu de fer un Top-5, així que objectiu complert. Va arrencar amb un tercer lloc al programa curt.

La veritat és que no m’ho esperava, ja que vaig guanyar molts dels rivals que m’havien superat durant la temporada. Al programa llarg va ser sisè.

No vaig poder fer-ho el millor possible. Al final, de vegades es falla, i de vegades es clava, i aquella no va ser de les meves millors actuacions, però tampoc vaig tenir moltes errades. Va notar la pressió de veure’s lluitant per la medalla?

Pot ser. Al final hi ha més nervis perquè hi