“Cada cop hi ha més interès per la cosmètica natural”

És funcionària, però s’ha aficionat als productes de cosmètica natural i dimarts vinent serà l’encarregada d’impartir un curs sobre aquesta matèria dins del cicle ‘Empodera’t’ organitzat pel comú d’Escaldes-Engordany.

En què consistirà el taller de cosmètica natural que oferirà?

Durant el taller ensenyaré a elaborar un bàlsam labial, una pasta de dents i un desodorant. Es tracta d’aprendre amb coses bàsiques... Aquestes són tres coses de cosmètica natural que fem servir cada dia, i el que explicaré és la meva experiència. Jo he anat reduint tots els residus que produïa, començant pel bany i seguint per la cuina. I és que els productes que podem elaborar són tan vàlids com els que acostumem a comprar de tipus industrial. Què la va motivar a endinsar-se en aquest món?

Fa sis anys