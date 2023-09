“La passió ha d'estar per sobre del dolor”

Amb cinc anys va començar teatre al Collegi Sant Ermengol. La seva determinació la va dur a universitats com la de Mountview i la ICMT de Londres. Ara prepara El Fantasma de l’Òpera al Teatre Albéniz de Madrid, on interpretarà Meg Giry

Com arriba a ser part d’‘El Fantasma de l’Òpera’? Superant un procés d’audicions de cinc rondes. Però sobretot amb una preparació molt forta tant a Barcelona com a Londres.



Esperava que l’agafessin?

En aquesta professió hi ha més nos que sís, així que ha estat una sorpresa i una alegria.



Com definiria el personatge que interpreta?

És una noia jove, molt trapella i amb molta energia. És la primera ballarina i per a ella el teatre és com casa seva. És molt divertida d’interpretar.



Quina dificultat li suposa aquest personatge?

És un personatge que balla molt i jo soc més cantant que ballarina.