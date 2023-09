“Avui el jovent només vol ser CEO o infl uencer”

Va aprendre l’ofici del pare. Un ofici que no té relleu, tot i que els que el dominen van molt buscats. De divendres a diumenge serà a la Pitavola, on els visitants podran observar com es treballa el vidre amb aquesta tècnica.

Avui serà al mercat de parades de la Pitavola del Comapedrosa, a Arinsal.

Hi seré des d’avui a les cinc de la tarda fi ns diumenge. Els visitants podran veure com treballo el vidre bufat. També hi exposaré algunes de les meves peces.



Com va iniciar-se en l’ofici?

A casa. Tots els membres de la família s’hi dediquen o s’hi han dedicat. El pare, l’avi, l’oncle...



És gaire habitual que el fill d’un bufador mantingui aquest ofici?

No ho és gens. Avui el jovent només vol ser CEO o infuencer. Costa molt trobar nois i noies que vulguin aprendre l’ofici. No hi ha relleu