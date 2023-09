“La bateria no la té tothom a casa i cal ensenyar-la bé”

És bateria professional i el creador d’Homenots, la companyia artística que combina els contes infantils amb la música. Ha actuat a Catalunya, la Comunitat Valenciana, les illes Balears i avui aterra a Andorra per narrar la vida del Bum.

La seva passió és la bateria.

Totalment. I és la meva feina, també.



També ho són els contes infantils.

De casualitat em van interessar. I ara explico històries amb acompanyament musical.



Com ho fa, exactament?

És una dinàmica que em vaig inventar per fer atractiu l’ensenyament de la bateria. Faig que cada personatge sigui una part de l’instrument.



A què es refereix?

El Bum és el bombo, que és el timbal més greu. El lleó és el timbal més fort, la caixa, i l’ocell és el plat, el més agut.



Com se li va ocórrer?

Quan vaig portar un dels meus fi lls a la guarderia