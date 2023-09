“Els artistes tenim moltes oportunitats al país”

És el director artístic i qui ha tingut la idea original de l’espectacle escenicomusical ‘Cançons amb trementina’, que narra una història sobre les trementinaires del Pirineu. L’estrena és diumenge 1 d’octubre a les 12.45 hores, a l’Auditori Nacional d’Andorra.

Quin tipus d’espectacle és ‘Cançons amb trementina’? És un musical, però no a l’estil Broadway. L’elenc està format per una actriu i tres guitarristes que interpreten cançons de la música popular catalana alhora que expliquen una història que gira al voltant de les trementinaires del Pirineu. Què són les trementinaires? Eren dones que es dedicaven a recórrer a peu els pobles del Pirineu venent plantes medicinals, trementina, bolets secs i altres productes per aportar uns diners extra a casa. L’obra narra la història d’amor entre dues d’elles, si no m’equivoco. Sí. Una de les qüestions tractades a Cançons amb trementina és l’homofòbia. No hi ha

#2 Ràbia

(27/09/23 07:19)



#1 Músic

(27/09/23 06:57)