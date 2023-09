“Moltes empreses s'han posat les piles en sostenibilitat”

‘Les empreses diuen la veritat quan parlen de sostenibilitat?’ Aquest és el títol i fi l conductor de la conferència que Moreno imparteix aquesta tarda (19 h) al Roc Blanc. L’activitat està organitzada per l’Andorra Clúster de la Tecnologia i la Innovació.

La sostenibilitat és un terme que està a l’ordre del dia.

Sí, en els darrers anys cada vegada es parla més de sostenibilitat i tothom vol demostrar que és molt sostenible. A vegades, però, es produeix l’efecte contrari: com més parla una empresa de sostenibilitat, menys credibilitat té, i el concepte acaba perdent valor.



Com es pot determinar si una empresa és sostenible?

No hi ha una fórmula màgica, perquè una mateixa acció pot estar emmarcada en una estratègia de sostenibilitat en alguns casos o pot ser simple màrqueting en d’altres. Tot depèn de si l’empresa té aquest concepte com a eix