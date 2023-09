Un estudi d’investigació l’ha portat a ser seleccionat com a ponent a la World Heart Conference 2023. El congrés sobre cardiologia se celebra enguany a Barcelona. Del 9 a l’11 d’agost, la part telemàtica, i al desembre, la presencial.

Quin és l’objecte de recerca del seu article?

L’article és un estudi que investiga com a través de l’ecografi a es pot detectar l’aparició de la deformitat d’una part del cor abans que es mogui la musculatura, la qual cosa ajudaria en el diagnòstic d’arrítimies.



Com va reaccionar quan el van seleccionar com a ponent de la World Heart Conference? Personalment, em va fer molta il·lusió perquè és un congrés internacional en què participen molts cardiòlegs independents com jo i perquè em van seleccionar a mi, entre milers, per formar part dels 275 ponents en l’àmbit d’investigació.



I professionalment?

Em va emocionar