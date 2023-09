“L'hoquei passa ara un bon moment”

20 anys. És un dels integrants del segon equip de l’Andorra HC de recent creació i que el passat cap de setmana va estrenar-se a Tercera Catalana. Habitual també de les seleccions de base, li agradaria tornar-hi en el futur.

Estrena de la lliga amb victòria. Com va anar?

Bé, molt contents. Començàvem aquesta temporada en una nova categoria amb equips que mai hem jugat o que hem jugat molt poc. Al principi, per ser el primer partit, potser ens va costar una mica, però a poc a poc ens vam anar notant millor i vam poder guanyar.



A més, també va marcar.

Sí, molt content també a nivell individual, ja no només per mi, sinó també per la resta de companys, perquè vam fer sis gols amb sis jugadors diferents.



Com sorgeix la idea de fer aquest segon equip de l’Andorra HC a