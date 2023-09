“El silenci motiva a pensar que hi ha quelcom a amagar”

És investigador especialitzat en els primers anys de franquisme als Pirineus. Amb motiu de l’exposició ‘Refugiats. Andorra, país d’acollida’, de Cal Pal, pronuncia una conferència al centre cultural la Llacuna avui a les 18.30 hores.

Per què escull estudiar els Pirineus?

Era un tema gairebé sense tractar a Catalunya i Espanya, especialment dins el món acadèmic. Un dia vaig descobrir a l’arxiu comarcal del Pallars Sobirà una llista de persones detingudes per la guàrdia civil i empresonades a Sort. Hi havia francesos, alemanys, americans. La temàtica em va interessar i vaig anar estirant del fil fins convertir-lo en la meva tesi doctoral: Les muntanyes de la llibertat. El pas dels refugiats durant la Segona Guerra Mundial.



Quin tema abordarà durant la conferència?

Ens centrarem en les xarxes d’evasió i passadors durant la Segona Guerra Mundial. El seu origen,