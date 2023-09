“Viure una experiència com aquesta és increïble”

21 i 19 anys. Han estat els representants d’Andorra als Jocs del Mediterrani en la competició de vòlei platja. Tots dos tenen al cap els Jocs dels Petits Estats d’Andorra 2025 en els quals esperen ser.

Van ser eliminats a la prèvia. Com valoren l’experiència?

Gerard Verdú: Ha estat un format especial perquè hi havia la prèvia aquesta d’eliminació directa. Va tocar-nos Algèria, vam fer un bon joc, però no va ser suficient.

Xavi Mas: Ens enduem una gran experiència, sobretot a nivell de parella, i hem vist que no estem tan lluny del nivell d’altres jugadors i que podem assolir tots els objectius.



Què va faltar-los?

G. V.: Vam estar allà, i al primer set vam quedar-nos a dos punts. Potser una mica d’experiència i moments que vam notar massa la pressió.

X. M.: Potser una mica més de comunicació